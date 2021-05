Amazon reforzará presión sobre Netflix con la compra de MGM

La última película de la serie, “No Time to Die”, todavía está programada para su estreno en cines este año, y no se espera que eso cambie con el acuerdo de Amazon.

Debido a que muchos de los clientes de video de Amazon obtienen el servicio como un obsequio, pues está incluido en la membresía Prime de envío rápido, la compañía a menudo no es considerada como un gigante del streaming junto con otros como Netflix Inc. y Walt Disney Co.

