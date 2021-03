Amazon rediseña la imagen de su app para escapar de un fuerte escándalo relacionado con Hitler

Este año, Amazon pica en punta para quedarse con un nuevo galardón: el del peor rediseño de logo.

Ocurre que la empresa creada por Jeff Bezos quedó envuelta en un escándalo sin precedentes debido a que el nuevo icono de su app móvil recordaba a los usuarios la figura de Adolf Hitler.

Debido a esto, la empresa tuvo que corregir el diseño del icono rápidamente.

Un rediseño polémico

Todo comenzó en enero de este año, cuando el gigante del ecommerce decidió empezar 2021 a plena renovación. Así, lanzó un nuevo icono para sus apps de iOS y Android.

En lugar del clásico carrito de compras, mostraba un cuadrado marrón (el tono de los paquetes de entrega) adornado con un toque de cinta de embalar azul. Más abajo, la flecha que siempre ha acompañado a la compañía.

El problema es que si se ve al cuadrado como una cara y a la flecha como una sonrisa, la cinta de embalar puede interpretarse como un bigote. Y las redes sociales ardieron porque muchos vieron allí el bigote de Hitler.

Para borrar la supuesta asociación con el nazismo, los de Amazon pusieron manos a la obra y, en cierta manera, “afeitaron” al nuevo logo.

App de Amazon: a la izquierda, el logo

App de Amazon: a la izquierda, el logo “bigote” del escándalo. A la derecha, el nuevo.

Así, la cinta celeste ya no puede asemejarse tan fácilmente a un bigote de la primera mitad del siglo XX.

“Amazon siempre está explorando nuevas formas de deleitar a nuestros clientes. Diseñamos el nuevo icono para despertar la emoción y la alegría desde que los clientes hacen sus compras en su teléfono, hasta que ven nuestras cajas en la puerta de su casa”, afirmó un vocero de la empresa estadounidense respecto a los cambios en el logo.

Una inesperada revolución en Amazon

Los empleados del gigante del comercio electrónico, Amazon, en Bessemer, Alabama (Estados Unidos) están creando una verdadera revolución dentro de la compañía.

Están conformando un sindicato interno en esa planta de Amazon. Desde su fundación en 1993, la empresa probó que es capaz de rechazar todos los intentos de sus trabajadores en Estados Unidos por sindicalizarse, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes de mundo.

En Italia en 2018 por ejemplo, el sindicato Filcams Cgil fue el primero en hacer que Amazon se siente en la mesa a negociar y este sindicato también representa a los trabajadores de Amazon en Polonia y Francia, relevó TyN Magazine.

En esa línea, los casi 6.000 trabajadores de Bessemer llevan semanas recibiendo presiones de la empresa para que desistan del revolucionario empeño de formar un sindicato.

Los empleados aducen condiciones de trabajo extremas: retirada de los móviles durante los turnos; pausas exiguas para almorzar e ir al baño o carreras contrarreloj para recorrer una distancia equivalente a 14 campos de fútbol americano desde la entrada del complejo y llegar a fichar a tiempo.

Retrasarse puede costar un recorte del sueldo o un despido, denuncian los empleados.

El depósito de Alabama lleva solo un año abierto ―se inauguró para gestionar la gran demanda originada por la pandemia―, y corre con la misma suerte que otros centros logísticos más antiguos de Amazon, como los de Queens y Staten Island (Nueva York), cuyo presunto déficit de seguridad durante la pandemia, y las represalias de la compañía a quienes lo denunciaron, son objeto de una demanda de la fiscal del Estado, Laetitia James.

“No es mi intención echar a Amazon de la ciudad, sino proteger la seguridad y la salud de los trabajadores”, declaró la fiscal.

Los trabajadores del depósito están intentando cambiar eso. Los organizadores allí se dirigieron al Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Departamentales (RWDSU por sus siglas en inglés) el verano (boreal) pasado, a raíz del levantamiento “Black Lives Matter” -Bessemer tiene una alta densidad de población afroamericana- y así es que el 8 de febrero, la Junta Nacional de las Relaciones Laborales (NLRB por sus siglas en inglés), que supervisa la legislación laboral de EE.UU. envió por correo boletas a 5.800 trabajadores en la fábrica en las afueras de Birmingham así ellos pueden votar a favor o en contra de formar una unión.

Amazon y los sindicatos

Los trabajadores de esta planta de Amazon denuncian condiciones que vulneran sus derechos

Los trabajadores de esta planta de Amazon denuncian condiciones que vulneran sus derechos

Según recoge TyN Magazine, en 2019, los trabajadores del depósito de Chicago conformaron el “Amazonians United” para pelear por mejores condiciones de trabajo.

Con otras organizaciones, ayudaron a organizar un “sick out” (protesta bajo la excusa de salida por enfermedad) para cientos de trabajadores en Amazon, Target, Whole Foods y otros lugares el 1 de mayo del año pasado, protestando por la falta de equipo de protección básico y otras medidas de seguridad en la pandemia.

La sindicalización en las instalaciones de Bessemer sería un paso significativamente mayor: coronaría la lucha sindical más grande de este tipo en la historia de Amazon.

Allí Amazon creó un sitio web para tratar de convencer a los trabajadores de que votaran en contra del sindicato. En su edición original ese sitio sugería: “No compres esa cena, no compres esos útiles escolares, no compres esos regalos porque no tendrás los casi $500 que pagaste en cuotas (sindicales). ¿Po qué no ahorrar dinero y obtener los libros, regalos y cosas que deseas? ¡Hacelo sin cuotas!”

Ahora, de acuerdo al mencionado medio, el sitio dice: “Si estás pagando cuotas será restrictivo, no será fácil ser tan útiles y sociables entre sí. Así que sé un “hacedor”, mantenete amigable y hacé las cosas en lugar de pagar cuotas (…) Cuando trabajamos juntos para mejorar nuestro negocio y brindar servicio a nuestros clientes, se generan más negocios, lo que significa más seguridad laboral para todos”.

Otras tácticas del liderazgo de la compañía fueron reportadas por el periódico The Washington Post: los trabajadores recibían cinco mensajes de texto por día y veían folletos antisindicales colgados en los baños. Se ven obligados a asistir a reuniones antisindicales, en violación de las políticas de distanciamiento social.

Ahora, el Payday Report, agregó que el sábado pasado, Amazon estaba ofreciendo a sus trabajadores un bono para que renuncien. Si estuvieron ahí durante dos temporadas pico, pueden obtener $2.000, y $3.000 si estuvieron ahí durante tres.

Por su parte, Amazon se defiende señalando que ofrece a sus empleados un salario base bruto de 15 dólares por hora, muy por encima del salario mínimo federal. “No creemos que el RWDSU represente la opinión mayoritaria de nuestros empleados”, dijo la portavoz de Amazon, Rachel Lighty.

