Amazon rebaja uno de sus modelos un 64%

Hace mucho que sueñas con lucir uno en tu muñeca y no solo por cuestión estética, ya que quieres registrar los valores de las diferentes actividades que haces: el entreno de running del lunes con los compañeros de trabajo, la sesión de natación del miércoles con tu familia y la salida en bicicleta del domingo con los amigos y, de paso, que cuente lo pasos que realizas a diario. Necesitas un reloj inteligente y sabes que le vas a sacar mucho partido. Lo único que no te convence es el precio elevado al que suelen estar a la venta en el mercado. Por ello, lo has incluido en tu whist list de Navidad y en campañas especiales como el Black Friday, pero todavía no has conseguido hacerte con uno de ellos.

Si este es tu caso, nos alegra decirte que ¡hoy estás de enhorabuena! Amazon ha rebajado el reloj inteligente de Difee un 64%. Y te aseguramos que va a satisfacer todos tus deseos, ya que dispone de modos para hasta seis deportes, entre ellos, correr, nadar e ir en bicicleta.

Así es el reloj de Difee que Amazon ha rebajado un 64%. Amazon

¿Qué prestaciones tiene el reloj inteligente de Difee?

Su pantalla táctil de 1,3 pulgadas es lo primero que llamará tu atención de este modelo, ya que esto te facilitará su uso. Otra de sus cuestiones de diseño es que incluye dos correas para elegir, según el momento o la actividad en la que uses este reloj. En cuanto a las prestaciones técnicas, dispone de seis modos de deporte: caminar, correr, andar en bicicleta, escalar, baloncesto y natación, en los que puede ofrecer datos detallados de la práctica de cada disciplina. En la última, es impermeable hasta los tres metros de profundidad. Además, este modelo de Difee hace las veces de entrenador, ya que te recordará cuando estás en modo sedentario para incitarte a hacer ejercicio.

Asimismo, en todas las disciplinas y sin necesidad de estar realizando deporte, controla tu frecuencia cardiaca, además de la calidad del sueño. Se puede conectar con el teléfono móvil para poder ver llamadas y mensajes, por lo que es un modelo muy completo

