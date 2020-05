Amazon rebaja un irrigador bucal para lucir sonrisa esta primavera

Sin embargo, no solemos visitar a este profesional tanto como deberíamos y la placa y las bacterias se van acumulando en nuestra dentadura sin apenas darnos cuenta y aunque llevemos una estricta rutina de limpieza, puesto que, en casa, no contamos con las herramientas necesarias para eliminarlas por completo. Por ello, y aunque el tratamiento con un dentista sigue siendo necesario , podemos contar con nuevos aliados en casa que retrasen la aparición de patologías como la placa y el sarro, entre otras. Se trata de los irrigadores bucales profesionales, unos dispositivos que, gracias a la presión de agua, limpian en profundidad para ser el complemento perfecto al cepillo de dientes en la salud bucodental.

