Amazon rebaja un 40% unos auriculares ‘bluetooth’ con más de 12.000 valoraciones y 15 horas de autonomía

Ya sea para conseguir una dosis extra de motivación cuando practicamos deporte o para hacer más llevadero un trayecto, la música es nuestra mejor aliada. Aunque en muchas ocasiones, como cuando conducimos, nos gusta llevarla a todo volumen y cantar aún más alto, si vamos en transporte público, o viajamos con más personas, debemos evitar las molestias que puede ocasionar el ruido. Así, no es de extrañar que los auriculares sean tan populares, puesto que son la solución más efectiva para este tipo de situaciones. Además, la llegada al mercado de los dispositivos bluetooth ha provocado que el número de ventas de estos wearables no pare de crecer, dada su comodidad y practicidad.

