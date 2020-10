Amazon rebaja durante unas horas un ‘pack’ de bandas elásticas muy bien valorado a 5 euros

En el deporte indoor no todo tiene que ver con las pesas. Si bien es cierto que tener a mano un kit de mancuernas para trabajar la fuerza, no son la única herramienta que deberían incluir en el gimnasio que, poco a poco, nos hemos montado en cada. Dar una oportunidad al bosu, añadir una esterilla de acupuntura para asegurar buenos calentamientos y estiramientos e, incluso, apostar por una máquina para correr o hacer step en casa son, quizás, los primeros elementos en los que pensará la mayoría. Pero, sin embargo, no hay por qué apuntar tan a lo grande: podemos apostar por pequeños gadgets que, sin suponernos una inversión elevada, nos ayudarán a alcanzar nuevas metas .

