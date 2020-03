Amazon rebaja al 50% (y solo durante las próximas horas) el cepillo facial que asegura un cutis perfecto

Sin embargo, no es, a día de hoy, un producto apto para todos los bolsillos (aunque puedes encontrar los diferentes modelos muy rebajados en Amazon). Por eso, son muchos beauty addicts los que emprenden detectivescas búsquedas para intentar dar con cepillos similare s que cumplan gran parte de las funciones de los Foreo. Si has llegado hasta este párrafo, te interesará saber que nosotros pertenecemos a este club y que podemos decir bien alto y claro que hemos dado con un gadget de calidad que, además, esta durante las próximas horas al 50% en Amazon. Es de Beurer , destaca por limpiar y masajear el cutis al mismo tiempo y ahora puedes adquirirlo por 19,99 euros .

Si no has escuchado hablar de la revolución de los cepillos faciales, estás muy desconectado de las redes sociales. Estos beauty gadgets están en boca de todos, y es que prometen unos resultados casi mágicos (en lo que a la limpieza del rostro se refiere) que, al parecer, poco tienen de mito y mucho de realidad. Así, no es de extrañar que la marca que los catapultara a la fama, Foreo, se haya convertido en el buque insignia de esta herramienta que promete una piel limpia y tonificada en tan solo 90 segundos.

