Amazon rebaja a siete euros el set de brochas favorito de los usuarios durante las próximas horas

Con este kit de brochas no tendrás que preocuparte de conseguir todas las herramientas necesarias para obtener los mejores resultados , puesto que incluye ocho piezas que cumplirán con las expectativas de cualquier make up lover. Entre los pinceles de mayor tamaño, necesarios para cubrir las zonas del rostro más grandes, encontramos uno para base, perfecto para los maquillajes más líquidos o en crema. También podemos encontrar un pincel corrector y otro marcador , perfectos para esculpir el rostro y esconder nuestras pequeñas imperfecciones. Por último, el kit también incluye una brocha de color que ayude a difuminar correctamente el colorete.

Nueva estación, nuevas tendencias de maquillaje . Aunque somos muchos los que en otoño hemos recuperado los colores oscuros y las bases más densas, dejando de lado la dolphin skin de la que tanto se habló en verano, con la llegada del invierno, los maquillajes más compactos se potencian para mejorar la palidez del rostro, las rojeces que el frío deja en nuestra piel y ocultar las ojeras. Pero, conseguir un resultado ‘buena cara’ con bases densas y colores oscuros no es nada fácil y, además de varios ensayos para conseguir que las sombras anaranjadas no pasen desapercibidas entre tanto mate, hay que aprender a usar todas las brochas con precisión . ¿La mejor manera de lograrlo? Invirtiendo en un pack que las incluya todas para trabajar tu pulso.

