Amazon quiere expandir su negocio al mercado físico con sus propios grandes almacenes

No solo ha abierto nuevos locales, sino que en su día se hizo con algunas compañías ya consolidadas en el sector. Un ejemplo de ello fue los supermercados Whole Foods Market de Estados Unidos que Amazon adquirió en 2017.

La compañía fundada por Jeff Bezos no es la primera vez que idea planes fuera de su plataforma ecommerce. De hecho, hace un tiempo inauguró sus supermercados físicos e inteligentes Amazon Go.

You May Also Like