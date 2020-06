Amazon prohíbe uso de su programa de reconocimiento facial

“La decisión de Amazon es un importante paso simbólico, pero realmente no cambia el panorama del reconocimiento en Estados Unidos debido a que no es una de las principales figuras”, dijo Clare Garvie, investigadora del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown. Su investigación de registros públicos reveló que únicamente hay dos agencias en el país que utilizan o llevan a cabo pruebas con el sistema Rekognition.

You May Also Like