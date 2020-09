Amazon presenta un sistema que permite pagar con la palma de la mano

Para registrarse, simplemente se necesita poseer una tarjeta de crédito y acercarse a una de las máquinas lectoras. Se deberá colocar la mano sobre el dispositivo y seguir las instrucciones para vincular esa tarjeta con su sello biométrico. Una vez registrados, los usuarios podrán pagar simplemente sosteniendo su mano no cerrada sobre una máquina Amazon One por un segundo.

