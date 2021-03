Amazon ofrecerá servicios virtuales de atención médica en Estados Unidos

Amazon es conocida por lanzar experimentos, solo para abandonarlos más tarde. Eso es lo que sucedió con su primer gran esfuerzo de atención médica, una empresa conjunta con Berkshire Hathaway Inc. y JPMorgan Chase & Co. que buscaba explorar nuevas formas de reducir los costos atención médica. En enero, el trío dijo que cancelaría la operación y distribuiría su experiencia entre los patrocinadores de la empresa.

El interés de la compañía en la atención médica a menudo reduce los precios de las acciones de los titulares de la industria a medida que los inversionistas intentan evaluar el impacto que tendría un nuevo gran competidor. El último anuncio no fue la excepción. Las acciones de Teladoc Health Inc. y American Well Corp. cayeron alrededor de 7% el miércoles. Amazon se mantuvo prácticamente sin cambios.

