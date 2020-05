Amazon los ha rebajado un 20%

Desde que se lanzaran al mercado en diciembre de 2016, los primeros auriculares inalámbricos de Apple (y todos los predecesores de la compañía) no han dejado de ganar adeptos. Así, solo ha sido cuestión de tiempo que los Airpods se hayan convertido en un objeto de deseo techie que hace las delicias de quienes ya los disfrutan y saben sacarle todo el partido. Sin embargo, estos cascos tienen un punto débil que hace que muchos se decanten por modelos bluetooth de otras marcas, y es que su precio no está al alcance de todos los bolsillos.

