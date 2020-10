Amazon llega al fin a Suecia… pero se estrena con la bandera de Argentina y con traducciones groseras e incorrectas

Cuenta The Telegraph que un cepillo de pelo con temática de gato se describía utilizando la jerga sueca para ‘vagina’. El lenguaje es incorrecto no solo en cuanto a traducción, ya que las sartenes se enumeran en la sección “para mujeres” . Un tanque de asalto blindado de Lego Star Wars se traduce con la palabra sueca para un asalto criminal, y un rompecabezas para niños con flores amarillas de colza se describe como un “motivo floral de asalto sexual” .

Pero esto no es lo más grave que se ha visto en el sitio: según The Telegraph, los diseñadores “claramente han confiado demasiado en un programa de traducción automática”, cayendo en graves errores. Por ejemplo, usaron ‘valdtakt’, que en sueco significa ‘violación’ , en varios productos en lugar de ‘raps’, la palabra sueca correcta para una planta.

