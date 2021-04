Amazon lanza una oferta de mascarillas FFP2 a 0,50 euros la unidad

Según la descripción que desde Amazon ofrecen del producto arriba destacado, las mascarillas que se incluyen en este pack cumplen con la normativa de filtración establecida, siguiendo los estándares europeos obligatorios, tal y como indican las siglas CE precedidas de cuatro números que pueden verse tanto en el envoltorio como en el producto en sí. Asimismo, aparece el nombre de la empresa productora y las normativas EN 149:2001+A1:2009. Del mismo modo, también cuenta con las letras ‘NR’ que advierten que no están fabricadas para ser reutilizadas: estas FFP2 están pensadas para un único uso que no exceda las ocho horas y, además, no pueden lavarse, ya que perderán su efectividad.

You May Also Like