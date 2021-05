Amazon está cerca de comprar estudio MGM por $9 mil millones

MGM es una compañía estadounidense de producción y distribución de películas de cine y programas de televisión. Sus principales subsidiarios fueron MCA Inc., MGM Studios Inc., United Artists Corporation y Orion Pictures Corporation (adquirida en 1997).

MGM, que busca comprador desde hace meses, cuenta con un gran archivo de contenidos con 4.000 títulos de cine que se remontan a la década de 1920, incluida la histórica franquicia de James Bond y clásicos como “Gone with the Wind”, y 17.000 horas de televisión.

You May Also Like