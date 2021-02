Amazon enfrenta el mayor intento sindical en su historia

El intento por sindicalizarse en Alabama también tiene en contra el hecho de que sucede en un estado controlado por republicanos y que generalmente no apoya a los sindicatos. Alabama es uno de 27 “estados con derecho al trabajo” donde los empleados no están obligados a pagar cuotas a los sindicatos que los representan.

Ese es el tipo de presión que ha llevado a varios trabajadores de Amazon a organizar el mayor intento sindical en la compañía desde su fundación en 1995. Adicionalmente, está sucediendo en el lugar menos esperado de todos, en Alabama, un estado con leyes que no favorecen los sindicatos. De hecho, el estado es sede de la única planta de Mercedes-Benz en todo el mundo que no cuenta con un sindicato.

You May Also Like