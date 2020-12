Amazon Echo, Apple HomePod, Google Home… Los mejores altavoces inteligentes para regalar esta Navidad

No todo va a ser Amazon, Apple o Google. Entre los mejores altavoces inteligentes para regalar en Navidad se tenía que colar, sí o sí, el Sonos One. Si hablamos de calidad-precio tiene mucho ganado. Con el Asistente de Google y Amazon Alexa puedes poner música, consultar las noticias, configurar alarmas, hacer preguntas y mucho más.

