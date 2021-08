Amazon abrirá varias tiendas físicas y entra en nueva competencia

La noticia de los planes de Amazon.com Inc. sobre la apertura de grandes almacenes hizo tambalear a las acciones del sector minorista justo cuando algunos de los principales nombres de la industria reportaban sólidos resultados, una señal de que el atribulado sector se verá enfrentado a nuevos desafíos.

Amazon abrirá varias tiendas físicas que competirán con los grandes almacenes, informó el Wall Street Journal, citando a personas no identificadas al tanto del asunto. Se espera que los primeros locales estén ubicados en Ohio y California y tengan un tamaño de unos 2 mil 800 metros cuadrados, más pequeños que los grandes almacenes típicos, informó el diario.

El informe provocó la caída de las acciones de grandes minoristas el jueves por la mañana, como fue el caso de Target Corp., Best Buy Co., Walmart Inc. y Bed Bath & Beyond.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La noticia también plantea dudas sobre la asociación entre Amazon y Kohl’s Corp., que ha aceptado devoluciones para el gigante del comercio electrónico durante varios años.

La directora ejecutiva de Kohl’s, Michelle Gass, ha citado la alianza como un motor del tráfico peatonal para la cadena y dijo que ha ayudado a atraer a compradores más jóvenes.

Amazon tiene un historial de asustar a los inversionistas cuando ingresa a una nueva industria, desde los comestibles hasta la atención médica. Pero las acciones a menudo se recuperan cuando las ambiciones de Amazon se topan con la realidad, como su desafortunada empresa con JPMorgan Chase & Co. y Berkshire Hathaway Inc. para rehacer los seguros de salud.





