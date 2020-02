Amazon abre Amazon Go Grocery, la primera tienda de alimentos frescos sin personal de caja en pleno brote mundial del coronavirus

Ahora, el gigante tecnológico va un paso más allá con Amazon Go Grocery , la cual utiliza la misma idea pero añade a los productos disponibles alimentos frescos como verduras, hortalizas, pan, carne… Es decir: mientras que las Amazon Go se centraban en comida preparada directa para comer, esta está más orientado a hacer una compra tradicional como en un supermercado.

Hace no mucho, Amazon revolucionó el mundo presentando un nuevo concepto de venta física: Amazon Go , una tienda sin personal de caja que vende artículos de ‘rápido movimiento’ como bocadillos, bebidas y comidas preparadas. La innovadora idea de la compañía fue un éxito y desde entonces ha lanzado 25 de estos establecimientos en ciudades de Estados Unidos .

