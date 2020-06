Amauri Castillo: ‘No hay necesidad de hacer ley de la República, el proyecto de moratoria’

Castillo explicó que lo que el cliente debe presentar al banco es una prueba de confirmación de reducción de jornada laboral, contratos suspendidos, cartas de despidos si es el caso, es decir, elementos que puedan sustentar la reducción de ingresos. No se trata de un documento específico, sino de buscar la manera más hábil que no genere burocracia.

You May Also Like