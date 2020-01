Ha llegado 2014, estrenamos año y el sol sale para todos. Ese mismo sol tropical, que calienta nuestra estrecha cintura istmeña y se proyecta en el horizonte como un faro de esperanza, sirve ya de inspiración para cargarnos de buenos propósitos de año nuevo, uno electoral, que promete mejoras, no ya ´cambios´, y más crecimiento. Puestos a pedir, agradecidos por la vida, esperamos paz y prosperidad para todos. Por lo pronto, amanece; que no es poco.

You May Also Like