Amaia Salamanca rompe su silencio y defiende su relación con Rosauro Varo: “Formamos un tándem excelente”

Aunque todavía no se han casado, su vida es como la de cualquier matrimonio. Para ambos, sus hijos son lo más importante, y no se ven pasando por el altar en un futuro próximo: “A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más”.

“Nunca me he arrepentido de ser madre joven, siempre estuvo en mis planes, aunque eso pudiera lastrar mi carrera. Mis hijos tienen seis, siete y ocho años, y estoy encantada.”

Amaia Salamanca es conocida por mantener separadas su vida privada de la pública , especialmente en lo relacionado con su novio, Rosauro Varo. Por ello, no es de extrañar que surgieran todo tipo de rumores negativos sobre fin del romance de la actriz que no se podían confirmar. Hasta ahora, la madrileña nunca se había pronunciado sobre el tema. Amaia ha roto su silencio en una entrevista en la revista Elle.

You May Also Like