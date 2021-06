Alza en precio del acero golpea a todos los sectores de la economía

Si bien los precios de todos los productos básicos han subido, el aumento de 220% en el acero estadounidense en el último año eclipsa a otros de alto vuelo como el cobre y el crudo. El índice de compañías siderúrgicas de Standard and Poor’s, entre las que se incluye a Nucor Corp., Cleveland-Cliffs Inc. y US Steel Corp., subió 69% en 2021, logrando el mejor desempeño de la referencia durante los primeros cinco meses del año.

La demanda es tan frenética que en las últimas semanas, las acerías de Estados Unidos dejaron de recibir pedidos de los clientes, según Dan DeMare, director de ventas de Heidtman Steel Products Inc. DeMare dijo que las acerías no recibirán nuevos pedidos hasta finales del verano con la intención de poder despejar los atrasos actuales.

