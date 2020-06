Alvis Cárdenas trabaja en álbum y estrena ‘La Cura’

Y eso no es todo, a pesar de las limitaciones que vivimos por la pandemia mundial del COVID-19, logró producirle un video que fue grabado en el Causeway de Amador. “Debido a lo que está pasando no se puede elaborar una buena producción, así que hicimos un video sencillo, debajo de la lluvia, en blanco y negro. Fue filmado por Frank Molina y editado por La Tinta Music; en el video también aparece Alejandro Bárcenas, quien es mi acordeonista de ahora en adelante”, destacó.

“Mami yo tengo la cura, para todas tus locuras, vámonos bajo la luna, que yo solo estoy para una, sé que no nos conocemos, pero morimos por vernos, esto no será un secreto, estoy dispuesto”… Alvis Cárdenas, conocido musicalmente como Yakel, estrenó su último sencillo titulado “La Cura” . ¡Y tiene video!

