Alvin Kamara empata marca histórica de touchdowns de la NFL

Alvin Kamara empató este Día de Navidad una marca de la NFL que se impuso en 1929.

El corredor de los New Orleans Saints anotó seis touchdowns por tierra ante los Minnesota Vikings, empatando la marca de todos los tiempos de la liga impuesta hace 91 años por Ernie Nevers de los Chicago Cardinals.

El 28 de noviembre de 1929, Nevers anotó todos los puntos de su equipo en una victoria de 40-6 de los Cardinals sobre los Chicago Bears. El miembro del Salón de la Fama anotó por tierra seis veces y convirtió cuatro puntos extra. Los 40 puntos anotados por Nevers siguen siendo una marca de la NFL.

Kamara se convirtió, asimismo, en el cuarto jugador en la historia de la NFL en anotar cuatro touchdowns en un partido, y primero desde que el miembro del Salón de la Fama, Gale Sayers (cuatro touchdowns por tierra, un touchdown en regreso de patada de salida, y un touchdown en regreso de patada de despeje) los anotara en 1965, según ESPN Stats & Information.

Con la victoria de New Orleans, por 52-33, el equipo de Kamara amarró el título divisional de la NFC Sur por cuarta temporada consecutiva, con una marca de 11-4. Los Saints todavía están en la pelea por el primer lugar en la siembra de la postemporada en la Conferencia Nacional.

Alvin Kamara’s 6 Rush TD are tied with Ernie Nevers (1929 Chicago Cardinals) for most in a game in NFL history.

Kamara is the 4th player in NFL history with 6 TD in a game.

He’s the first since Gale Sayers (4 rush TD, 1 rec TD, 1 punt ret) in 1965. pic.twitter.com/vrtwoUAyMK

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 26, 2020