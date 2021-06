Álvaro Morata vuelve a ser víctima de los memes por sus fallos en el España

Muchos de ellos se preguntaron por qué Luis Enrique no sacó antes a otros, pero sobre todo cómo es posible que Morata siga siendo el delantero titular de España cuando es evidente que no es capaz de ver portería ni en un momento tan determinante como el debut de la selección en una Eurocopa .

Muchos aficionados de la selección española le tenían ganas, pero él tampoco hizo mucho por evitar que no cayeran todas las críticas sobre el habitual: Álvaro Morata . Los fallos del delantero de la Juventus , titular ante Suecia por delante del pichichi español Gerard Moreno, Pablo Sarabia o Mikel Oyarzabal (que acabaron jugando al final), no se los perdonó la afición en las redes.

You May Also Like