Álvaro Morata, “orgulloso de ser un indio” tras perder el derbi contra el Real Madrid

El fuerte golpe que recibió en el tobillo le hacen ser seria duda para los próximos partidos , incluido el del Liverpool de Champions League. Morata fue sustituido por Lemar , entre una sonora pitada que le dedicó la grada del Santiago Bernabéu, que no le perdona no sólo que se fuera al Atlético, sino que además reniegue del club donde se crió futbolísticamente hasta llegar a la élite.

