Álvaro Gango, exmiembro del grupo Auryn, vuelve a la música con ‘Suerte’, un tema intimista y en acústico

Sin embargo, parece ser que las sorpresas no acaban aquí. Tan solo media hora después de que Suerte viera la luz, Álvaro Gango compartía otra publicación en Twitter en la que se leía “Noviembre | 20” lo que, según los antecedentes, nos lleva a pensar que el cantante estrenará otro tema en esa fecha. Sin duda, los fans del ex de Auryn están de enhorabuena .

“Se nota que lo has escrito desde lo más profundo de tu alma , es una canción con magia y con mucha verdad. No has defraudado, gracias por volver”, escribía una usuaria en Twitter. “ Siento tanta paz de volver a escucharte . Es bonito tenerte de vuelta”, se sinceraba otra.

