Álvaro Alvarado se va de Medcom después de 30 años de labores

“Esta no es una despedida ni un adiós, pueden estar seguros que seguiremos haciendo ese periodismo, que intenta provocar cambios en la sociedad a través de la denuncia y la búsqueda de la verdad. El ejercicio pleno del periodismo debe permitir que todos en una sociedad tengan la oportunidad de expresar con responsabilidad sus ideas y opiniones y en ese camino siempre me encontrarán”, comentó.

“Por años construimos un puente de lealtad cotidiana; ustedes son parte irremplazable como conductor de programas de opinión, como orientador en medios de impensables tormentas discursivas, y en la que el termómetro de sus percepciones retroalimentan mis mensajes. Estoy convencido que de nada vale el papel de un comunicador si para los oídos receptivos no hay respuesta a sus inquietudes, sino nos encarnamos en nuestras respuestas las preguntas que ustedes haría, y creánme, a lo largo de todo este tiempo he disfrutado el placer de la comunicación efectiva y el saber que gozo de la credibilidad que ustedes me han dispensado”, reza en su comuncado publicado en sus redes sociales.

