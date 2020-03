Alumnos de Wuhan, recluidos por el coronavirus, intentan tumbar la app de la escuela para no tener que hacer deberes

Hace semanas que los colegios de Wuhan, el epicentro del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, cerraron sus puertas para intentar frenar la propagación de la enfermedad. Desde entonces, los alumnos de las escuelas de esta ciudad china han tenido que usar una aplicación para asistir a clase de forma remota y a través de la cual recibir y hacer los deberes -concretamente la app DingTalk, propiedad del gigante Alibaba-.

Pero los más pequeños de la casa son en muchas ocasiones también los más ingeniosos y, para librarse de verdad del cole, han intentado ‘trollear’ la app: descubrieron que si suficientes usuarios daban a la aplicación malas calificaciones en App Store -calificaciones de una estrella- Apple quitaría DingTalk. Y, de repente, decenas de miles de reviews inundaron la aplicación y su calificación se desplomó de la noche a la mañana de 4.9 a 1.4 estrellas.

Así se puede leer en una publicación de la revista ‘London Review of Books’, que asegura que la propia DingTalk emitió un mensaje “pidiendo clemencia” y diciendo “solo tengo cinco años de vida, por favor no me matéis”.

De hecho, según TechNode, en un intento por calmar el ambiente, Dingtalk subió un vídeo de disculpas en el sitio de transmisión chino Bilibili.

Memes y dibujos animados cantan una melodía pegadiza con letras que piden mejores críticas y dicen cosas como “Sé, chicos, que no esperabais unas vacaciones tan productivas” o “Por favor, no me deis más calificaciones de una estrella. Fui elegido para este trabajo y no hay mucho que pueda hacer al respecto”.

El vídeo tiene 1996.7 millones de reproducciones.