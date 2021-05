Alumnos de Funsincopa brindarán concierto 2021

“Siento una doble alegría por verlos a todos sanos y por el ensayo en sí. También es muy gratificante ver que a pesar de las dificultades, estos jóvenes no dejaron de practicar, no faltaron a sus clases y ensayos virtuales. Cuando sonaron las primeras notas fue como si el tiempo no hubiera pasado, ¡seguían tocando muy bien!”, relató Mata —citado en la nota de prensa—, al tiempo que aseguró que entre los miembros de las filarmónicas de Funsincopa prevalecen los sentimientos de entusiasmo, hermandad y compromiso.

