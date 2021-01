Alud de tierra en Noruega deja tres muertos y siete personas desaparecidas

En Ask, en el municipio de Gjerdrum, localidad de 5,000 habitantes, a 25 km de la capital noruega, el terreno se hundió temprano el 30 de diciembre, lo que provocó la evacuación de mil personas que no pudieron regresar a casa por culpa del suelo, que permanece inestable. La tierra volvió a desmoronarse durante la madrugada del sábado.

