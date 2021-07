Alucinaba Britney Spears con medicinas, guardaespaldas revela

Un guardaespaldas de Britney Spears reveló que la intérprete de “Oops… I Did It Again!” tuvo efectos similares a los de una persona medicada debido a que le suministraron medicamentos fuertes que la hacían alucinar sobre universos paralelos.

Fernando Flores, ex agente de Policía que brindó su servicio a la “estrella“, Britney Spears, como guardaespaldas en 2010, contó a “The Sun” que los viernes de cada semana llegaba una mujer a la residencia de su clienta para darle las medicinas.

Flores aseguró que durante los meses que trabajó para la “Princesa del Pop” vio cómo monitoreaban el teléfono de la famosa, se registraban las maletas de sus visitantes y cómo ella lloraba al recibir las órdenes de James Spears, su padre y tutor designado por el tribunal desde el 2008.

Fernando llegó a los titulares de diversos medios en 2011, cuando demandó a la celebridad por 10 millones de dólares, alegando que ella lo acosaba sexualmente, que consumía drogas y que básicamente era una persona repugnante.

No se bañaba durante días, no usaba desodorante, no se cepillaba los dientes, no se arreglaba el cabello, no usaba zapatos ni calcetines”.