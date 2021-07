Altos generales temían que Trump intentara golpe de Estado, según libro

“Podríamos quedar con alguien de su calaña que esté cuerdo, y eso sería realmente peligroso, porque podría ser alguien inteligente, estratégico y lo demás”, dijo Pelosi. “Este es un baboso. No cree en la ciencia. No cree en la gobernanza. Es un vendedor de aceite de serpiente. Y es astuto. Dale crédito por su astucia”.

“Pueden intentarlo, pero no lo van a lograr”, dijo Milley a sus ayudantes, según los autores. “No se puede hacer esto sin los militares. No se puede hacer esto sin la CIA y el FBI. Somos los tipos con las armas”.

El libro, “I alone can fix it”(“Yo solo puedo arreglarlo”), programado para ser publicado el próximo martes, narra el último año de Trump como presidente, con una mirada detrás de escena de cómo los altos funcionarios de la administración y el círculo íntimo de Trump navegaron por su comportamiento cada vez más desquiciado después de perder las elecciones de 2020. Los autores entrevistaron a Trump durante más de dos horas.

