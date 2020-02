¡Alto ahí! | La Prensa Panamá

La perspectiva evalúa la tendencia de la calificación crediticia a mediano plazo. Una perspectiva positiva significa la posibilidad de subir la calificación, estable que la calificación probablemente no cambiará y negativa la posibilidad de bajar la calificación. Un cambio a la baja de la perspectiva no necesariamente anticipa una baja a la calificación, pero de no corregirse el rumbo sería una alta probabilidad.

