Alternativas a dos problemas | La Prensa Panamá

Por ejemplo, a estas instituciones se les debe dotar de facultades para contratar directamente en los casos de urgencia nacional, urgencia clínica notoria (morosidad en la prestación del servicio o suministro del medicamento) o cuando el proveedor no cumple dentro del plazo razonable (no más de 3 meses) estipulado para la entrega total del bien o servicio licitado o que no se cumpla con la calidad licitada.

El costo de la recolección de la basura se hace más elevado para una sociedad inculta y/o carente de educación y conciencia. Con esta realidad, los gobiernos de turno (municipal o nacional) dicen afanarse en gastar millones de balboas en estructuras logísticas para la recolección de los desechos; pero lo cierto es que resulta en un gran negociado, ya que no parece dejar lecciones ni huellas por el desgreño administrativo e incompetencia notoria demostrada con los fiascos en el costo de adquisición de equipos, camiones, etc., más el alquiler de locales para talleres, depósitos, almacenaje de inventario de piezas y repuestos, combustibles y lubricantes, personal administrativo, talleres y de seguridad.

You May Also Like