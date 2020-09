Alta prevalencia de la clamidia genital en adolescentes: Gorgas

Todos los participantes debieron facilitar una muestra de orina (20 a 40 mililitros de primera micción), que fue analizada mediante ensayos moleculares entre los participantes con experiencia sexual revelada o aquellos que tenían más de una prueba serológica de ITS positiva (para VIH, sífilis, herpes o antígeno de superficie de hepatitis B), pero no respondieron a la pregunta sobre experiencia sexual previa.

Estudiantes de escuelas públicas de nivel secundario –14 a 19 años– de Panamá, Panamá Oeste, Colón y la comarca Ngäbe Buglé, en particular aquellos con múltiples parejas sexuales y antecedentes de embarazo, tienen una alta prevalencia de clamidia genital -infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria chlamydia trachomatis-, que se contrae por las relaciones sexuales con una persona que padezca la infección.

You May Also Like