Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe

Las percepciones de desigualdad y justicia también juegan un papel fundamental, porque moldean las actitudes y preferencias de la gente hacia la redistribución. La forma en que estos diferentes factores interactúan depende del contexto particular de cada país. Se aprecia, en el caso de Panamá, de acuerdo con datos del Latinobarómetro, que un alto porcentaje de las personas considera que la distribución del ingreso es injusta (78%), al igual que el acceso a la justicia (79%), indicando que la igualdad ante la ley no está garantizada (76%) y que, además, el país se gobierna por los intereses de los grupos poderosos (81%).

La protección social está enfocada en la población trabajadora del sector formal, no tiene un alcance universal y se complementa con los programas de transferencias condicionadas que han jugado un papel importante para compensar a las poblaciones menos beneficiadas por la dinámica económica. Estos esfuerzos importantes han perdido impacto, debido a la necesidad de incrementar los recursos y la cobertura, pero con logros menos significativos en la reducción de la pobreza, además que no se han articulado a políticas de desarrollo socio-productivo, por lo cual no se ha logrado favorecer el desarrollo de forma endógena en los territorios.

En el caso de Panamá, el crecimiento se ha mantenido alto en el contexto de la región, sin embargo, concentrado en sectores productivos y provincias específicas, lo que se constituye en un factor estructural de desigualdad. Por tanto, pareciera que no sólo se trata de mantener un crecimiento alto, sino también diversificado y balanceado territorialmente. De igual forma, las políticas y la inversión productiva se enfoca en las áreas con mayores ventajas comparativas del país, que por lo general son sectores que no son intensivos en mano de obra, lo cual tiene un impacto en la concentración del ingreso y, con ello, la capacidad de influir en la toma de decisiones.

