Alrededor de 6 mil empresas han reanudado operaciones

Como parte del Plan de reactivación, un conglomerado de actividades relacionadas al turismo, entre estas, los vuelos internacionales, hoteles, agencias de viaje, casinos y otros servicios complementarios, los cuales son grandes dinamizadores de la economía, se reactivan a partir de este lunes, “lo que representa una apertura significativa y de gran valor agregado, con mucho impacto no solo a nivel de la capital si no del interior del país”.

You May Also Like