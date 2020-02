Alquiler de ropa, ¿la tendencia del futuro?

Las tiendas enfrentan los mismos retos que Rent the Runway. Los clientes se quejan del servicio al consumidor y de las tarifas adicionales. Rent the Runway, por ejemplo, cobra 50 dólares por cada día que el cliente se pasa de la fecha para la devolución. Eso puede ser el doble del valor de la prenda.

“Ya no tienes que ser víctima del mito de que hay que consumir continuamente y una persona puede sentirse orgullosa luciendo algo sin necesidad de comprarlo”, expresó Jennifer Hyman, CEO y cofundadora de Rent the Runway, pionera desde el 2009 del modelo que ahora numerosas tiendas tratan de imitar.

Las tiendas, no obstante, no pueden darse el lujo de esperar a ver si esta onda se impone y varias están ofreciendo a sus clientes la opción de alquilar prendas por un mes en lugar de comprarlas. Bloomingdale’s, Banana Republic y Urban Outfitters son las últimas que ofrecen este servicio en Estados Unidos. Incluso la fabricante de zapatos Designer Brands dice que está considerando la posibilidad de alquilar sus calzados.

