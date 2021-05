Alpine toma cartas en el asunto ante las dificultades que Fernando Alonso está teniendo en su vuelta a la Fórmula 1

Las nuevas piezas no estarán en Mónaco , ya que la propia idiosincrasia del circuito del Principado no lo convierten en el lugar idóneo. Apunta a ser más adelante, a partir del GP de Azerbaiyán , cuando el monoplaza de Alonso cuenten con esas pequeñas mejoras (o ‘peoras’, según como funcionen) que le ayuden.

Fernando Alonso no acaba de sentirse cómodo con el Alpine A521 y eso se nota en su rendimiento. Las dificultades que se ha encontrado para gestionar el óptimo rendimiento de los neumáticos, que quedaron aún más al descubierto en el GP de España , tienen difícil solución mientras no pueda entrenar más, pero según avanzó en Montmeló , desde el equipo le han prometido que harán los cambios necesarios para minimizar esos escollos.

