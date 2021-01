Alpine filtra las primeras imágenes del coche de Fernando Alonso en su vuelta a la Fórmula 1

La cuenta atrás para la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ya encara su fase final y cada vez queda menos para volver a ver al bicampeón del mundo pilotar su nuevo monoplaza. No obstante, todavía se sabe bastante poco de cómo va a ser este , puesto que el asturiano volverá de la mano de Alpine , la escudería que relevará a Renault en la parrilla, y que todavía no ha desvelado detalles sobre su coche.

