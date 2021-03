Alpine deja muy buenas sensaciones para Alonso en los primeros kilómetros del A521

“Ha sido muy divertido hoy. En primer lugar, ha sido bonito volver al coche de nuevo en un circuito como Silversone, que es siempre algo especial . El coche se ha sentido cómodo para conducirlo por primera vez “, aseguró Ocon. “En general, ha sido un día muy interesante y no puedo esperar para descubrir más sobre el coche. He de decir, me encantan los nuevos colores. ¡Es el coche más bonito de la parrilla! “, añadió.

