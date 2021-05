Alonso culpa al coche de su mala clasificación… pero el de su compañero Ocon sí está rindiendo bien

En cambio, con el mismo coche, Esteban Ocon sí cuajó una gran clasificación. El francés no sólo pasó a la definitiva tanda, sino que logró un gran 6º tiempo , superado sólo por los Mercedes, los Red Bull y Carlos Sainz . Pese a que ambos llevan el A521 , según Alonso su monoplaza no iba bien.

Fernando Alonso no estaba nada contento después de su clasificación del GP de Portugal . Motivos para estar enfadado tiene: no pasó el corte a la Q3, saldrá en una pobre 13ª posición y tendrá difícil para pelear por los puntos.

You May Also Like