¡Aló, salud! Es por acá.

Es muy posible que, si siempre se hubiera priorizado en subir las defensas de los grupos de riesgo o sacarlos de su condición crónica, la Covid-19 simplemente no existiría. La prioridad parece ser la de provocar la enfermedad total de la ciudadanía, los incrementos de gastos y de planilla estatal, el terrorismo mediático, la psicosis en general, la promoción de vacunas, el descalabro económico, el atraso en la educación, la tecnología, los cambios de legislación, la introducción de innovaciones tecnológicas (incluso en el agro, abriéndole paso a los alimentos transgénicos o genéticamente modificados, bajo conceptos como semilla básica o agro innovación tecnológica), incremento de deuda estatal, incremento de presupuesto en salud y estatal, etc., que en nada benefician a las principales víctimas fatales de la Covid-19: los grupos de riesgo.

No nos explicamos que, en plena pandemia de la Covid-19, se haya incentivado a la vacunación masiva contra la influenza, sin mayor advertencia a los vacunados y a sabiendas de un mayor riesgo latente, no dándole relevancia a la investigación de Greg G. Wolff en relación a la vacuna de la influenza, publicada en la revista Vaccine , el 10 de enero de 2020, en la cual se detectó un riesgo considerable de contraer cualquiera otra enfermedad respiratoria distinta a la influenza (como lo es la Covid-19), incluso se detectó interferencia viral derivada de la vacuna, significativamente asociada con los coronavirus y el metapneumovirus humano.

Sabemos que la mayor vulnerabilidad de los grupos de riesgo, se debe principalmente a que sus sistemas inmunológicos se encuentran anulados o disminuidos por la edad, las enfermedades crónicas y los medicamentos que las acompañan. ¿Por qué la OMS o algún país no ha implementado como medida sanitaria urgente y prioritaria el elevar el sistema inmunológico de éstos grupos? Ejemplo: suplementación de vitaminas A, B, C y D, zinc y ejercicio físico acorde a sus condiciones, a fin de potenciar sus sistemas inmunológicos, procurando así preservar su vida y mejorar sus condiciones para hacerle frente a la Covid-19 o a cualquier otra enfermedad o virus que se presente.

You May Also Like