Almudena Cid rechaza un proyecto televisivo en el que está Christian Gálvez, según ‘Semana’

Ante la pregunta de si no cierra la puerta al amor, Almudena Cid respondió que en estos momentos está pasando por una etapa de crecimiento personal. “ Ahora mismo estoy en mí . Pero ahora también te puedo decir que estoy mucho mejor, que en esos momentos no sabía ni dónde estaba, y ahora ya estoy muy bien”, enfatizó.

Entre los motivos no está el de que participe en él su ex , según la revista. “No ha habido ni existido aquello de causa-efecto”, dice literal.

You May Also Like