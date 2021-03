Almeida desvela cómo vivió el derbi con Florentino y su reacción tras el penalti no pitado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida habló en El Partidazo de COPE y comentó su experiencia en el palco del Wanda Metropolitano durante el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en el que vio el partido junto al presidente blanco, Florentino Pérez.

Almeida no tuvo problema en hablar sobre la mano de Felipe no pitada por Hernández Hernández. “Lo vi al lado de Florentino, con deportividad. No nos pusimos de acuerdo con la mano. Florentino decía que era penalti y me sacó inmediatamente la estadística de que era la primera vez de once en que Hernández no había rectificado el criterio del VAR”.

🗣️ @AlmeidaPP_, alcalde de Madrid, en @partidazocope ✖️ “Para mí no es penalti. Se han pitado penaltis similares, pero no hay voluntariedad” 🖐️🏼 “Florentino me comentó que era la primera vez que Hernández Hernández no rectificó en 11 visitas al VAR”https://t.co/bZcUw6igC7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 8, 2021

Para el alcalde, la acción no es mano, y explicó su putno de vista. “Para mí no es penalti. No hay ninguna voluntariedad y salta haciendo el mínimo movimiento para coger impulso. No niego que se han pitado penaltis similares, pero Felipe no ve venir el balón. ¿Gol seguro de Casemiro? Juanma, confías tú mucho en las cualidades rematadoras de Casemiro. Tampoco diría que es el mejor rematador del mundo y esa pelota era difícil”.

El alcalde de Madrid también comentó el tweet del Atlético de Madrid sobre las quejas de su rival sobre el arbitraje. “¿El tweet del Atleti? Es que nosotros nunca tenemos el viento a favor. El árbitro acertó. Eso es mano involuntaria”. Además, Almeida opinó sobre la suplencia de João Félix. “Me recuerda a las dos primeras temporadas del Kun con Aguirre. João Félix está para jugar en cualquier equipo pero las decisiones del Cholo hay que verlas con el carácter global y si este es su criterio, lo acepto”.

Sobre la relación entre el Atlético y el Real Madrid, Almeida es de la idea de que los blancos siempre serán el rival de los rojiblancos en LaLiga, pese a que ahora el segundo clasificado es el FC Barcelona. “El rival siempre es el Madrid. Como decía Luis Aragonés, el Barça es el que mejor juega; el Atleti, el que mejor contraataca; y el Madrid, el que gana”. Sin embargo eso no quita que el Atlético sea el favorito para llevarse la competición esta temporada. “El Atlético de Madrid es aspirante, porque lo ha demostrado. Ahora es favorito porque es el líder y el primero de los candidatos a ganar LaLiga”.

En lo referente al recibimiento masivo al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Wanda Metropolitano. Almeida dio un tirón de orejas a la afición. “A mí tampoco me gustó el recibimiento que se hizo al equipo. Hay muchas ganas de fútbol, pero todavía hay que tener mucha precaución. Escenas con tanta gente y sin mascarillas no es la imagen que hay que dar”.

Precisamente por ese motivo, el alcalde quiso mandar un mensaje a los seguidores rojiblancos si el Atlético gana la liga. “Habrá que ver cuál es el escenario pero a finales de mayo creo que vamos a tener que dar el mismo ejemplo que dio la afición del Madrid, que estuvo impecable. El comportamiento fue intachable y espero que nosotros tengamos el mismo comportamiento que ellos”.