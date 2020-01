Alma Cortés se suma a la moda de enseñar la habitación de su bebé en Instagram

El embarazo de Alma Cortés fue una de las noticias que más tardes ocupó durante la última mitad de año en el plató de Sálvame, donde colabora su madre. Su edad (tienen 20 años); la decisión de independizarse, a pesar de seguir en la universidad; y el shock que supuso para Raquel Bollo , quien no se lo tomó demasiado bien en un principio, fueron los motores que dieron recorrido a un tema que, finalmente, se saldó con el monumental enfado de la colaboradora , quien, incluso, aseguró que no iba a volver al programa de Mediaset nunca más.

