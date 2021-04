Allianz presenta ‘Yo soy Álex’, el retrato más personal del piloto Alex Márquez

Durante la presentación, Márquez aprovechó la ocasión para remarcar los valores que le han llevado al éxito: “Me he emocionado al verlo y aunque soy muy joven me ha servido para darme cuenta que ya han pasado unos cuantos años desde que empecé a competir por pasión y en lo que al final se ha convertido en mi profesión, y sin duda la clave del éxito ha sido el trabajo, el sacrificio y perseguir mis sueños con determinación. También agradezco a Allianz la posibilidad que me da de colaborar en todas las acciones solidarias que realizamos conjuntamente como la Allianz Night Run o el Allianz Junior Motor Camp”.

